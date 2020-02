Australian Open | Thiem-Djokovic 4-6 | 6-4 | 6-2 | 3-6 | 1-2 LIVE

VIDEO Djokovic-Thiem - che scambio! la Finale degli Australian Open 2020 si decide al quinto set : La Finale degli Australian Open 2020 tra Novak Djokovic e Dominic Thiem si decide al quinto set. Il serbo, vittorioso nel quarto parziale con il punteggio di 6-3, ha recuperato lo svantaggio e ora entrambi si giocano il tutto per tutto nell’ultima frazione. Di seguito il VIDEO di uno degli interminabili scambi della quarta frazione: VIDEO Djokovic-Thiem, che scambio! la Finale degli Australian Open 2020 si decide al quinto ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 2-1 - Finale Australian Open in DIRETTA : serbo avanti di un break nel quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Bravissimo Thiem che ha spinto dall’inizio alla fine chiudendo con un rovescio all’incrocio delle righe. 30-15 Djokovic tiene in mano lo scambio col rovescio, Thiem prova a forzare di dritto ma la palla termina out. 15-15 Bravo questa volta Thiem ad affondare sulla seconda morbida di Djokovic. 15-0 Scambio comandato da Djokovic che alla fine chiude con un ottimo dritto. 2-1 break ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-6 4-3 - Finale Australian Open in DIRETTA : austriaco in vantaggio - ancora nessun break nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto facile per Thiem. 4-3 DJOKOVIC – Game al servizio molto veloce per Djokovic. 40-15 Risposta totalmente fuori misura di Thiem. 30-15 Ace esterno di Djokovic. 15-15 Prima vincente del serbo. 0-15 In rete il rovescio di Djokovic. 3-3 – ancora parità, situazione di grande equilibrio ora. Djokovic sembra muoversi meglio, ma Thiem non arretra di un millimetro. A-40 ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-6 3-2 - Finale Australian Open in DIRETTA : austriaco in vantaggio - nessun break in avvio di quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 DJOKOVIC – Il numero 2 del ranking tiene a zero il turno di battuta e sale sul 3-2. Ancora nessun break in questo quarto set. 40-0 Lunga la risposta di Thiem. 30-0 Buon punto giocato dal serbo, che chiude con un vincente di dritto. 15-0 Buona accelerazione di dritto lungolinea di Djokovic, Thiem non riesce a contenere. 2-2 Thiem tiene comodamente il turno di servizio: 2-2 nel quarto ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-6 - Finale Australian Open in DIRETTA : l’austriaco conquista il terzo set e ribalta la situazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO QUARTO SET SET THIEM 2-6 – Alla quarta occasione Thiem riesce a concretizzare e si porta in vantaggio nel punteggio: ora l’austriaco conduce per 2-1. A-40 In corridoio il rovescio del serbo. Quarto SET POINT. 40-40 Lunga qui la risposta di Djokovic. 40-A Altra splendida risposta del serbo, che poi chiude con lo smash. Palla break per Nole. 40-40 Risposta vincente di Djokovic, ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-5 - Finale Australian Open in DIRETTA : Nole in grossa difficoltà - l’austriaco serve per il terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lunga qui la risposta di Djokovic. 40-A Altra splendida risposta del serbo, che poi chiude con lo smash. Palla break per Nole. 40-40 Risposta vincente di Djokovic, terza parità. A-40 Prima esterna vincente per Thiem, terzo SET POINT. 40-40 Doppio fallo di Thiem. A-40 Si difende alla disperata Djokovic, ma il suo passante termina in rete. Secondo SET POINT. 40-40 Il dritto di Thiem non ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 - Finale Australian Open in DIRETTA : Nole in difficoltà - doppio break di vantaggio per l’austriaco nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Si ferma in rete il rovescio incrociato del serbo. 0-15 Djokovic a segno con il rovescio lungolinea. 3-0 THIEM – Il nastro non aiuta il serbo e concede a Thiem il doppio break di vantaggio. 30-40 Djokovic ha bisogno di due smash per annullare la prima palla break. 15-40 Stupendo il rovescio lungolinea dell’austriaco. Due palle break, che hanno il sapore set point. 15-30 Lungo il ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 - Finale Australian Open in DIRETTA : l’austriaco riporta il punteggio in parità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 SET THIEM: esce il rovescio di Djokovic, Finale in parità! E avremo in ogni caso un quarto set. 40-15 DUE SET POINT THIEM: risposta incrociata di rovescio di Djokovic. 40-0 TRE SET POINT THIEM: PUNTO STREPITOSO! Il rovescio sulla riga nei piedi di Djokovic e poi il dritto verso l’incrocio! 30-0 Prima sulla riga di Thiem. Il Falco conferma. 15-0 Gran punto controllato da Thiem, dopo che ...

LIVE Djokovic-Thiem 6-4 3-4 - Finale Australian Open in DIRETTA : break di vantaggio dell’austriaco nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Thiem, Djokovic chiude ancora con il dritto inside in verso l’incrocio delle righe. 40-15 Djokovic segue la prima a rete, ma sbaglia la volée di rovescio. 40-0 Altro schema servizio-dritto di Djokovic. 30-0 Ace di Djokovic. 15-0 Servizio e dritto di Djokovic. 2-4 Thiem, rimane in rete il rovescio in back di Djokovic e l’austriaco mantiene il break di vantaggio mentre il serbo cambia ...

