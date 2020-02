Villetta con ospiti, Bebo Storti: “Il vero vizio capitale di oggi è l’ignoranza” (Di sabato 1 febbraio 2020) Villetta con ospiti, il nuovo film di Ivano De Matteo, mescola la commedia con il noir, affronta il tema della difesa personale e racconta sette personaggi che sono come i sette peccati capitali. Sembra di essere in Signore & Signori di Pietro Germi, in tutta la prima parte di Villetta con ospiti, il nuovo film di Ivano De Matteo. Ma poi De Matteo ci chiude in casa, nella Villetta del titolo, e ci tiene per 45 minuti in un incubo, un noir claustrofobico e un'opera morale. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Villetta con ospiti, nel film ci troviamo in una cittadina del nordest: Giorgio (Marco Gallini), imprenditore vitivinicolo, gestisce l'azienda della moglie Diletta (Michela Cescon), che appartiene alla madre di lei, Miranda (Erica Blanc). Sonja (Cristina Flutur), una donna romena, ... movieplayer

