Tangenziale, travolge moto e fugge: 23enne denunciato per omissione di soccorso (Di sabato 1 febbraio 2020) Cronaca di Napoli: 23enne denunciato per fuga ed omissione di soccorso dopo aver travolto una moto sulla Tangenziale. Lo scorso 30 novembre, all’altezza dello svincolo di uscita per la “Zona Ospedaliera”, nella carreggiata della Tangenziale di Napoli che da Capodichino conduce a Pozzuoli, c’è stato un incidente tra un’auto e una moto. A seguito dell’intervento, immediatamente dopo l’incidente, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sul posto hanno soccorso il conducente di un motociclo, rimasto ferito a seguito di una collisione con un’autovettura, il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso al centauro. Dopo le indagini della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione della Polizia Stradale di Napoli (che si sono avvalse della preziosa collaborazione di una testimonianza e delle immagini delle telecamere ... 2anews

