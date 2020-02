Non potendo abbattere il governo, Salvini dà la spallata alla Meloni (Di sabato 1 febbraio 2020) Roma. Un po’ è l’odore del proporzionale, che al naso di Matteo Salvini deve arrivare con la puntura urticante del fetore; un po’ è che ai tempi lunghi della traversata nel deserto s’è rassegnato pure lui che per mesi s’è dimenato nel preparare la spallata al governo. E insomma il segretario della L ilfoglio

AdrianaBravi1 : Forse Soros che a Bologna riceve la laurea degli sfaticati ossia di chi non deve studiare per far finta di sapere.… -