Mourinho si è auto-intervistato in conferenza stampa (Di sabato 1 febbraio 2020) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha intrattenuto scherzosamente i giornalisti poco prima della consueta conferenza stampa che precede il turno di campionato. Il Tottenham giocherà domani in casa contro il Manchester City, per la venticinquesima giornata di Premier League. A poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l’allenatore portoghese ha provato a intuire quali sarebbero state le domande dei giornalisti. “Prima domanda: ti aspetti che arrivi qualche giocatore prima della fine della sessione di mercato? Prima risposta: no. Andiamo avanti, seconda domanda: sei felice del mercato? Sì, sono felice. … Terza domanda: non vuoi un attaccante?” Il Tottenham condivide la quinta posizione nella classifica di Premier League con il Manchester United e il Wolverhampton. Dista sei punti dal quarto posto, che ... ilveggente

