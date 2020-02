Massimo Federici, chi era il consigliere comunale morto in un incidente (Di sabato 1 febbraio 2020) Massimo Federici, consigliere comunale di 43 anni, è morto ieri in un tragico incidente stradale sulla strada statale 318, Perugia-Ancona. Qualche minuto prima delle 12 di ieri venerdì 31 gennaio, Massimo Federici si trovava a bordo della sua auto e stava percorrendo la strada statale 318, quella che collega Perugia ad Ancona. Il suo viaggio … L'articolo Massimo Federici, chi era il consigliere comunale morto in un incidente è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

EmanueleAnsel : Consigliere comunale muore sulla ss318 - francobus100 : Terribile schianto contro un camion: muore un automobilista marchigiano di 43 anni. La vittima è Massimo Federici d… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: Consigliere comunale di #Filottrano muore sulla ss318 mentre va al lavoro a Perugia -