LIVE Ciclocross, Mondiali U19 femminili in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di Ciclocross 2020 per quanto riguarda la categoria under 19 femminile, le junior. A Dubendorf, in Svizzera, su un circuito inedito situato in un aeroporto, si comincia dunque con le ragazze più giovani. I primi due posti sembrano già prenotati dalle neerlandesi Shirin van Anrooij e Puck Pieterse e, inoltre, ci sono altre ragazze più quotate delle nostre come le britanniche Anna Flynn e Millie Couzens, la francese Line Burquier e la statunitense Madigan Munro. Molto basse le chance di medaglia delle tre azzurre presenti: l’Italia schiera Carlotta Borello, Lucia Bramati, figlia del vincitore di Superprestige e Coppa del Mondo 1995-1996 Luca Bramati, e Nicole Pesse. Agli Europei di categoria di Silvelle Borello, 18ma, fu la migliore delle tre, tuttavia Bramati, che è anche la più giovane, ... oasport

