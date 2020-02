Lazzaro felice film stasera in tv 1 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) Lazzaro felice è il film stasera in tv sabato 1 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lazzaro felice film stasera in tv: cast La regia è di Alice Rohrwacher. Il cast è composto da Tommaso Ragno , Alba Rohrwacher , Adriano Tardiolo , Luca Chikovani , Agnese Graziani. Lazzaro felice film stasera in tv: trama Lazzaro è un giovane che vive in una comunità contadina nella quale il tempo sembra non scorrere mai. L’eccessiva bontà del ventenne lo trasforma agli occhi altrui in una persona ingenua, di cui è facile approfittare: eppure Lazzaro è incapace di pensar male del prossimo. La sua vita è stravolta dall’incontro con Tancredi, figlio della marchesa Alfonsina De Luna che non ha mai rivelato ai suoi schiavi la fine della ... cubemagazine

Maia1967 : RT @TommasoRagno: Stasera alle 21:45 su rai tre “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher #LazzaroFelice #AliceRohrwacher - Mara_Morini : RT @TommasoRagno: Stasera alle 21:45 su rai tre “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher #LazzaroFelice #AliceRohrwacher - RBcasting : RT @TommasoRagno: Stasera alle 21:45 su rai tre “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher #LazzaroFelice #AliceRohrwacher -