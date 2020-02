Kobe Bryant, i Los Angeles Lakers ricordano il loro campione (Di sabato 1 febbraio 2020) I Los Angeles Lakers alla prima senza Kobe Bryant. Abbracci, pianti e tanta emozione. In mezzo al campo LeBron James: “Questa è la celebrazione dei 20 anni del sangue, del sudore, delle lacrime, del corpo che crolla e delle innumerevoli volte in cui si è rialzato, delle infinite ore di lavoro, della determinazione a diventare il più grande giocatore possibile”. Los Angeles Lakers ricordano Kobe Bryant Uno Staples Center completamente pieno, per la partita, persa, contro Portland. A parlare è l’erede LeBron James. I Los Angeles Lakers sono tornati in campo dopo la tragedia di Kobe Bryant, della figlia Gianna e degli altri sette che erano sull’elicottero precipitatosi domenica 26 gennaio. “Mio fratello” ha definito così LeBron Kobe Bryant. I giocatori sono entrati vestendo chi la canotta con l’8 e chi quella con il 24, le due prestigiose magliette ... notizie

