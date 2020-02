Fiorentina, Lirola: «Sarà durissima con la Juventus ma nessuna squadra è imbattibile» (Di sabato 1 febbraio 2020) Fiorentina, le parole di Lirola in vista dell’importante match della squadra di Iachini contro la Juventus di Sarri Pol Lirola ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Tuttosport. Molti gli argomenti trattati tra cui anche il capitolo Juventus che Sarà la prossima avversaria della Fiorentina. «Nel calcio nessuna squadra è imbattibile, neppure la più forte. E lo dimostra la recente sconfitta dei bianconeri a Napoli. Certo, Sarà durissima, io e miei compagni ci stiamo preparando per fare meglio possibile e fare felici i nostri tifosi, dovremo restare compatti per tutta la gara cercando di sfruttare anche il più piccolo episodio. Con Iachini stiamo lavorando molto sulla fase difensiva e infatti ultimamente subiamo poco. Auguriamoci che sia così anche domani. I nuovi acquisti ci daranno una grossa mano per continuare a risalire. Su tutti conosco Duncan, ho giocato con lui ... calcionews24

