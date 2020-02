Coronavirus, Vittorio Feltri: “Se facesse un salto a Sanremo farebbe un’opera buona” (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, Vittorio Feltri: “Se facesse un salto a Sanremo farebbe un’opera buona” Un commento provocatorio, pienamente nel suo stile, che però fa discutere. Vittorio Feltri in un tweet ha unito due dei temi più scottanti e divisivi del momento: Sanremo e il Coronavirus. “Se il Coronavirus facesse un salto a Sanremo farebbe un’opera buona”, ha scritto sui social il noto giornalista, scatenando inevitabilmente un’ondata di polemiche, commenti ma anche tante condivisioni. C’è infatti chi ha accusato Feltri di cattivo gusto e scarsa sensibilità in un periodo in cui l’allarme legato al virus cinese si sta diffondendo anche in Italia, ma al tempo stesso alcuni utenti hanno apprezzato lo stile provocatorio del cronista. Dopo essersela presa con Beppe Sala, il sindaco di Milano invitato a preoccuparsi del Coronavirus anziché “romperci i ... tpi

