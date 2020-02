Coronavirus, Barbara D’Urso lo affronta con un gesto coraggioso [VIDEO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Durante l’ultima diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice compie un gesto che in molti hanno definito coraggioso. Barbara D’Urso ‘affronta’ il Coronavirus e nella puntata dello scorso 31 gennaio 2020, in diretta, mangia del cibo cinese. La nuova epidemia che è partita dalla Cina (con più precisione dalla provincia di Wuhan) e si sta diffondendo in alcune parti del mondo, fino ad arrivare in Italia (dove sono stati scoperti due casi), sta generando molto allarmismo fra la popolazione. Sono tanti quelli che per paura di essere contagiati dal nuovo virus, che molti indicano come letale, hanno iniziato ad evitare ristoranti e negozi asiatici. Tuttavia a regnare sembra essere la cattiva informazione. Il Coronavirus, secondo quanto si apprende da fonti ufficiali, è trasmissibile con il contatto diretto persona-persona ma non attraverso i cibi. Nel documento ufficiale ... velvetgossip

Am_Barbara : RT @trash_italiano: Quando ti dicono di non preoccuparti per il Coronavirus. - razorblack66 : RT @Sashka1001: Coronavirus, Barbara d'Urso mangia i biscotti della fortuna: 'Non evitate i ristoranti cinesi' Detto da una che di 'biscot… - Garrasput : Barbara D’Urso s’è mangiata un biscotto della fortuna per convincere le persone a non evitare i ristoranti cinesi.… -