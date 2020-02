CORINI: «Partita non bella. Esonero? In questo mestiere può sempre succedere» – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Eugenio CORINI ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna. Le parole del tecnico del Brescia (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Eugenio CORINI ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Bologna a causa dei gol di Orsolini e Bani. Le parole del tecnico del Brescia. «La concentrazione dei ragazzi è sempre alta. La squadra è consapevole di vivere un momento particolare, possiamo sicuramente fare meglio. Quella di oggi è stata una prestazione sporca: nonostante non fossimo nella giornata migliore, avremmo potuto fare risultato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

