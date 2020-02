Contanti: come salvare i bonus fiscali, dalla sanità all’istruzione (Di sabato 1 febbraio 2020) La parola d’ordine per accedere agli sconti fiscali è “tracciabilità”. Un requisito che ha allargato il suo campo di applicazione dallo scorso 1° gennaio, secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2020. Quindi, bancomat, carte di credito e prepagate, bonifici, assegni sono diventati indispensabili per non perdere le detrazioni fiscali al 19% (nel 730 o nel modello Redditi 2021). In realtà – al di là delle eccezioni per le spese mediche – molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo un pagamento tracciabile. Pensiamo ai premi assicurativi o alle rate del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Altre spese, come detto, hanno visto invece scattare l'obbligo all'inizio dell'anno. Dall'attività sportiva dei ragazzi all'intermediazione immobiliare; dai canoni di locazione degli studenti fuori sede agli abbonamenti del trasporto pubblico locale, fino alle rette ... ilsole24ore

