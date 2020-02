Anna Tedesco di Uomini e Donne mai così ‘presa’: chi è il cavaliere (più giovane) che l’ha stregata (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo un lungo periodo di assenza, Anna Tedesco è tornata a fare parlare di sé. Ma come nel suo stile, il ritorno non poteva che fare rumore e portare non poco scompiglio nello studio di Uomini e Donne. Infatti la dama ha subito trovato il modo per scontrarsi di nuovo con Gemma Galgani. Eppure però, come ogni degna nemica, la dama torinese ha fatto in modo che Anna trovasse il suo cavaliere: il quarantaduenne Mattia Ciardo. Grazie al settimanale di Uomini e Donne riusciamo a ottenere qualche dettaglio in più: “Sono riuscita a rimettermi in gioco dopo aver lasciato, per motivi personali, il mio percorso a metà ha una cosa che – come ho sempre detto – odio fare. Ho conosciuto persone nuove e ho provato a far battere ancora una volta il mio cuore, che si era fermato per un anno, ero andata in stallo. Questo mio ritorno a Uomini e Donne è stato la benzina che mi ha aiutato ... caffeinamagazine

anna_leshchenko : Tedesco in 5 minuti - soldi_anna : RT @PossoAnche: #buonaserata Ma che amore è questo pastore tedesco con il #micino?!? Per me sono visioni solo fantastiche ?????????? Ai miei fol… - AndreaBiferi : Ma ora, con ufficialità #Brexit, a scuola insegneranno Tedesco/Francese/Spagnolo al posto dell’Inglese? Cioè, dato… -