Winnie la cocker (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dicono che gli occhi sono la finestra dell’anima e se questo è vero possiamo essere sicuri che questo cane abbia l’anima più bella. I social network si sono innamorati di questo cocker spaniel chiamato Winnie, che ha gli occhi così carini che la gente l’ha paragonata a una principessa Disney. Tutti i cani sono carini, ma Winnie ha qualcosa di speciale. Per Winnie sono addirittura arrivate molte proposte dai programmi televisivi per fare delle pubblicità come testimonial di articoli per cani ma i padroni sono troppo attaccati ed innamorati di Winnie e non vogliono fargliele fare per nessun motivo. Immagina che quegli occhi ti guardino durante il pasto, chi può dire di no a quel faccino? Nessuno. Chiaramente, le persone in tutto il mondo sono felici con questo cane fotogenico. Anche se ha solo tre mesi, ha già più di 71.000 follower sui social e ha ricevuto più di 2 ... bigodino

