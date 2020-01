"Virus complotto Usa? Zero prove Pagano anche loro, Apple a rischio" (Di venerdì 31 gennaio 2020) INTERVISTA/ Giuliano Noci, massimo esperto di Cina in Italia, analizza le conseguenze della diffusione del coronaVirus. E risponde alla teoria del complotto rilanciata da Diego FUsaro Segui su affaritaliani.it affaritaliani

davidefaraone : Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe… - Affaritaliani : 'Virus complotto Usa? Zero prove Pagano anche loro, Apple a rischio' - GiosueVerta : RT @davidefaraone: Per chi se lo fosse perso, oggi il noto filosofo sovranista Diego #Fusaro ha affermato che il #Coronavirus sarebbe un co… -