Virus Cina, gli infermieri: “Stato d’emergenza doveroso, si rischia di avere ospedali in tilt” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Lo stato d’emergenza legato al coronaVirus è un atto doveroso, considerando le informazioni di cui disponiamo in questo momento e il rischio che si impennino gli accessi ai pronto soccorso determinando una situazione caotica e il cortocircuito del sistema”. Lo sostiene il presidente Nursing Up Antonio De Palma, commentando lo stato d’emergenza nazionale deliberato dal Cdm questa mattina. “Come rappresentanti dei professionisti sanitari, la categoria maggiormente esposta in quanto in prima linea nel fronteggiare l’emergenza – scrive De Palma in una nota – chiediamo conferma della presenza degli infermieri all’interno delle unità operative regionali. Ricordo alle Istituzioni – prosegue – che siamo noi i professionisti che, insieme ai medici, abbiamo le maggiori responsabilità verso i cittadini. E siamo noi infermieri ... meteoweb.eu

