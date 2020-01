Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E’ STATO RIMOSSO CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA VALLELLATA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO SEMPRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA TIBURTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 16 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 15 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 12 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA PASSIAMO AI CANTIERI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 11 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA TORRE GAIA E RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI IN VIA WALTER TOBACCI IN DIREZIONE DI Roma CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 10 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SU VIA DI VERMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ENRICO FERMI E EVIA GROTTI DAMA SU VIA SALARIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 9.35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DLE CENTRO SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 8.35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CEVARA E RACCORDO ANCHE PER UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 08 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 8.35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CEVARA E RACCORDO ANCHE PER UN ...