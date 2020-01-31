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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 20 | 30

Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 20:30 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI SULLA VIA DEL MARE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E DI POMEZIA IN ENTRAMBI I SENSI E INFINE A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA, DOVE TROVIAMO CODE ANCHE NEI PRESSI DI SCAURI WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 20:30 proviene da RomaDailyNews. romadailynews
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E’ STATO RIMOSSO CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA VALLELLATA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO SEMPRE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma E CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 18 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA TIBURTINA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 16 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 15 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 12 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA PASSIAMO AI CANTIERI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 11 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 11 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA TORRE GAIA E RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI IN VIA WALTER TOBACCI IN DIREZIONE DI Roma CON ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 10 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 10 : 30 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SU VIA DI VERMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ENRICO FERMI E EVIA GROTTI DAMA SU VIA SALARIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 9.35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DLE CENTRO SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 8.35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CEVARA E RACCORDO ANCHE PER UN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 08 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 08 : 45 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 8.35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CEVARA E RACCORDO ANCHE PER UN ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 08 : 15 : Viabilità 31 GENNAIO 2020 ORE 07.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E RACCORDO IN DIREZIONE EUR ANCHE SU VIA ...

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