The New Pope, episodi 7 ed 8: il risveglio di Pio XIII (Video) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nuovi eventi travolgono il vaticano e Papa Giovanni Paolo III (John Malkovich), nei nuovi episodi di The New Pope, la serie Sky Original scritta e diretta da Paolo Sorrentino e prodotta con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle. Il settimo ed ottavo episodio, in onda questa sera, 31 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e su NOW TV, vedranno infatti il miracoloso risveglio di Pio XIII (Jude Law). Nella clip che potete vedere in alto, invece, il Cardinale Voiello (Silvio Orlando) viene a sapere da Bauer (Mark Ivanir) un segreto su sir John Brannox.The New Pope, il settimo ed ottavo episodio Nel settimo episodio, le politiche ambigue del Cardinale Assente (Maurizio Lombardi), nuovo Segretario di Stato al posto di Voiello, rischiano di mettere in pericolo la credibilità della Chiesa. Il Vaticano, intanto, riesce a far interrompere la trasmissione radio del respiro di Papa ... blogo

