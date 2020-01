The Crown si concluderà con la 5 stagione, Imelda Staunton sarà la Regina (Di venerdì 31 gennaio 2020) La notizia era nell’aria, ma ora sappiamo davvero che per The Crown la fine è vicina. Netflix ha annunciato il rinnovo per uno dei show simbolo, ma anche che la quinta stagione sarà l’ultima. Una notizia inattesa, specie dopo gli intriganti sviluppi riguardo la rinuncia di Harry e Meghan che poteva far pensare ad ulteriore materiale per i creatori dello show. Stavolta a dare il volto alla Regina Elisabetta II sarà Imelda Staunton, già apprezza nei panni di Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter e recentemente nel film Downton Abbey, oltre che una delle migliori attrici teatrali britanniche. Peter Morgan -creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di The Crown – ha affermato: “Sono entusiasta di annunciare che Imelda Staunton interpreterà Sua Maestà la Regina Elisabetta II nella quinta e ultima stagione, portando The Crown nel XXI secolo. Imelda ha un talento sorprendente ... giornalettismo

NetflixIT : Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II nella quinta e ultima stagione di The Crown. - incantaval : Ma che bello! Prima la McGranitt in Downtown Abbey e ora la Umbridge in The Crown. ??? Sempre sostenuto che dopo il… - frchldvs : RT @NetflixIT: Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II nella quinta e ultima stagione di The Crown. -