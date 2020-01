Temptation Island, ex protagonista agli arresti domiciliari: "Non sono libero" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alessio Bruno, ex protagonista di 'Temptation Island', in un lungo post, pubblicato su Instagram, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad avere un lungo periodo di lontananza dei social. Ha affidato al proprio account, tutti gli aggiornamenti sul proprio debito nei confronti della legge: Temptation Island, ex protagonista agli arresti domiciliari: "Non sono libero" 31 gennaio 2020 16:10. blogo

RAGAZZO_COMUNE : Adorerei Anna a Temptation Island con Mattia. #uominiedonne - Noovyis : (Temptation Island, Alessio Bruno: “Sono agli arresti domiciliari, esco solo per andare a lavorare') Playhitmusic - - zazoomnews : L’ex volto di Temptation Island: “Confermata la pena di 2 anni e 8 mesi” - #volto #Temptation #Island: -