Sondaggi, l’effetto regionali sui partiti: M5s ancora in calo, FdI guadagna consensi (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Supermedia realizzata da YouTrend per Agi mostra un Movimento Cinque Stelle ancora in calo, al 15% (-0,7%). Mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni recupera consensi, anche per effetto dell'ottimo risultato ottenuto alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria: è dato al 11,3% (+0,6%). fanpage

SereDomenici : @paolo_viri sondaggi per vedere l'effetto che fa? - SovranistaMarco : NON È SOLO L'EFFETTO EMILIA, diciamolo chiaramente. La Lega conferma dunque la sua flessione scendendo dal 28,7 a… - lapidari0 : @lorepregliasco Non sono errori di lista o di asticella sono errori di appeal under 30. Non aver intercettato la de… -