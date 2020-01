San Giorgio a Cremano: fermata metro dedicata a Troisi, ma è polemica (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Cambio di toponomastica in città, ma i cittadini non la prendono bene. Sui suoi profili social il sindaco Giorgio Zinno ha annunciato che la fermata della Circumvesuviana sarà dedicata a Massimo Troisi, da sempre ritenuto simbolo della cittadina napoletana. “Da oggi la fermata Circum in piazza Trieste e Trento si chiama “San Giorgio a Cremano – Casa Troisi”. Un nome che, grazie al presidente EAV – Ente Autonomo Volturno srl – Ente Autonomo Volturno srl, Umberto de Gregorio rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’identità cittadina consolidatasi ormai, nel nome e nel ricordo del grande Massimo Troisi. Nella stazione vi è già il grande murale con i ritratti di Troisi e Noschese e rappresenta uno dei luoghi d’arte da visitare nel percorso cittadino tutto dedicato a Massimo. I ... anteprima24

comunedidesio : Mobilità e sicurezza di pedoni e ciclisti: a Desio al via la prima zona 30 ed isola ambientale del quartiere San Gi… - GiCivi : RT @ScuolaLibraiUEM: Si conclude #UEM37. Salutiamo #Venezia, San Giorgio, @FondazioneGCini, #librai e relatori che con passione hanno parte… -