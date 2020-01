Palermo, incendio al Parco della Salute: date alle fiamme le giostre più amate dai bambini (Di venerdì 31 gennaio 2020) incendio la notte scorsa a Palermo, all'interno del Parco della Salute. Ad andare a fuoco la "goletta" per i bambini, uno dei giochi preferiti dai piccoli. La polizia indaga per risalire a chi abbia appiccato l'incendio. "L’eterna lotta tra il bene e il male... Non si rendono conto però che fanno danno a loro stessi”, le parole di Daniele Giliberti, uno dei fondatori del Parco. fanpage

