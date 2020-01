‘No’ alla Turbogas di Presenzano: comitati, sindaci e parlamentari dal Prefetto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Caserta – Questa mattina presso la Prefettura di Caserta si è tenuto un incontro sulle problematiche relative al progetto di costruzione della centrale Turbogas nel Comune di Presenzano(CE). All’incontro, chiesto dai comitati civici durante la manifestazione svoltasi il 25 gennaio scorso a Vairano Patenora, e successivamente accordato dal Prefetto su richiesta della senatrice Vilma Moronese erano presenti anche i deputati, Margherita del Sesto, Antonio Federico e Rosalba Testamento i quali hanno anch’essi illustrato le motivazioni della loro contrarietà all’impianto. Sono intervenuti dunque i comitati ed i sindaci sia del casertano che del molisano, i quali ascoltati dal Prefetto Raffaele Ruberto hanno non solo espresso la loro contrarietà alla Turbogas, ma hanno rappresentato nuove circostanze dal punto di vista sanitario ed ambientale intervenute nel ... anteprima24

