Meteo Roma del 31-01-2020 ore 19:15 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord cieli nuvolosi in Liguria con deboli piogge in arrivo fin dal mattino tempo stabile sulle altre regioni del nord Italia con cieli sereni o regolarmente nuvolosi situazione sostanzialmente in nel resto della giornata al centro tempo instabile al mattino sulla Toscana Umbria alto Lazio con unghie deboli piogge associate asciutto altrove deboli piogge o pioviggini possibili anche nel proseguo della giornata tra Toscana e Umbria tutto altrove al sud giornata dal tempo stabile in gran parte delle regioni meridionali E certo sulla Sardegna e sulla campagna con possibili deboli piogge o pioviggini al mattino asciutto da pomeriggio su tutte le regioni con locali le temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi previsioni del tempo a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 31-01-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - CorriereCitta : #Meteoweekend, ecco che tempo farà sabato e domenica - MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma -