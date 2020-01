La scuola modulare che costa poco e si può costruire ovunque (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'architetto Valentino Gareri ha progettato una scuola fatta di moduli sostenibili e flessibili che può essere realizzata con costi contenuti. Perfetta per le regioni africani, il progetto si ispira all'architettura vernacolare e si costruisce con materiali e tecniche locali. Si adatta a future estensioni ovunque ci sia bisogno. fanpage

