Iv | Renzi | ‘populismo si sconfigge con riformismo’

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Domani e domenica, a Cinecittà, si tiene la prima Assemblea Nazionale di Italia Viva. Il titolo è semplice: Buon Governo versus Populismo. Buon Governo come nelle immagini senesi del Lorenzetti che faranno da sfondo ai nostri lavori. Per sconfiggere il populismo occorre la serietà, occorrono i risultati, occorre il riformismo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Parola noiosa, questa: riformismo. Una parola che non scalda. Ma è una parola che serve per sconfiggere la parola populismo. E il populismo fa danno ovunque: nell'economia, nella giustizia, nella salute. "Partiamo domani alle 11.30 con la mia relazione introduttiva. Quindi discuteremo di Piano Shock, Tasse, Europa, Agricoltura, Famiglia, Export, Prescrizione e molto altro. Al centro le proposte, non gli organigrammi. Domenica chiuderemo i lavori con la

