Il Coronavirus è in Italia: primi due casi confermati (Di venerdì 31 gennaio 2020) È allarme Coronavirus in Italia. Sono stati accertati due casi a Roma. «Si tratta di due turisti cinesi in viaggio a Roma» ha confermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, aggiungendo che «l’Italia non si fa trovare impreparata davanti all’emergenza». Sono in corso attente verifiche per ricostruire il percorso dei due turisti cinesi e per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato. «Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore – rassicura Conte – Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale». La situazione è seria ma non bisogna fare allarmismi, perché è totalmente sotto controllo, precisa il ministro della Salute Speranza. Il ministro ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. I due turisti cinesi sono ... vanityfair

