Il cachet di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 andrà in beneficenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il cachet di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 sarà devoluto in beneficenza. L'artista di Latina, ospite fisso al Festival di Sanremo 2020, devolverà l'intero cachet alle associazioni benefiche con sede a Latina. Il gesto di Tiziano Ferro è stato reso noto oggi: l'artista non incasserà un centesimo di quanto pattuito con l'organizzazione del Festival, donando l'interno compenso ad alcune associazioni al servizio del prossimo. Le associazioni in questione sono cinque, tutte con sede nella provincia di Latina: AVIS, LILT, Centro Donna Lilith, Valentina Onlus, Chance For Dogs. Nello specifico, parliamo di AVIS, (Associazione Volontari Italiani del Sangue, che opera sul territorio nazionale nella raccolta del sangue e derivati dal 1927 e a Latina dal 1957), della quale Tiziano è ambasciatore da quasi vent’anni; della LILT, ovvero la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla ... optimaitalia

SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - HuffPostItalia : Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il cachet di Sanremo - maccimacci72 : RT @RollingStoneita: I beneficiari sono cinque enti della provincia di Latina, città natale di #TizianoFerro #Sanremo2020 #31gennaio http… -