Grande Fratello Vip, il giallo dell'età di Clizia Incorvaia: ecco quanti anni ha (più di quelli che dice) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Piccolo giallo al Grande Fratello vip. quanti anni ha Clizia Incorvaia? Secondo il sito Davide Maggio l'influencer non sarebbe del tutto sincera sulla sua età. In rete infatti, la concorrente del reality, originaria di Pordenone, avrebbe 33 anni. Ma sulla scheda di presentazione pubblicata sul sito liberoquotidiano

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -