Gong al calciomercato: l’Inter riduce le distanze dalla Juventus, Lazio immutata, Roma-Perez (Di sabato 1 febbraio 2020) Il calciomercato invernale rinforza ulteriormente l’Inter mentre la Juventus ha sfoltito la rosa. Nessun acquisto della Lazio, la Roma prende Perez. Il calciomercato ha chiuso i battenti. Adesso la parola definitiva al campo fino al termine della stagione. Ecco il punto de La Gazzetta dello Sport. Inter, gran colpo Eriksen Il grande colpo è dell’Inter, che dopo una lunga trattativa mette le mani su Eriksen del Tottenham. Venti milioni per un top player a sei mesi dalla scadenza, con l’agguerrita concorrenza delle big europee sventata sul nascere. Cambio look per Conte sulle fasce dove arrivano Young a titolo definitivo e Moses in prestito, salutano Lazaro (al Newcastle) e Dimarco (a Verona). In attacco è saltato l’ultimo assalto a Slimani (Monaco, di proprietà del Leicester) e soprattutto a Giroud, trattenuto dal Chelsea. ... newsmondo

sportli26181512 : #Calciomercato #ManchesterUnited Manchester United, colpo di mercato sul gong: preso l’attaccante Ighalo: Il Manche… - NewsTuttoC : Calciomercato h24, tutte le ufficialità: colpo Sarno sul gong - Mediagol : #Video #Calciomercato, sessione invernale al gong: ecco tutti i colpi last-minute -