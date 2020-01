GF Vip, offese a Wanda Nara nella Casa: non sapeva che il microfono era aperto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip i microfoni degli inquilini della Casa sono praticamente sempre accesi, così come le telecamere. Ma evidentemente nonostante il reality sia cominciato già da settimane qualcuno ogni tanto se ne dimentica. È anche comprensibile perché nessuno normalmente vive con le telecamere puntate h24 ed è anche successo parecchie volte in passato, nelle scorse edizioni. Chi invece non si dimentica mai di prendere nota sono invece i telespettatori più attenti e più social ed è così, sul web, che sta girando il video in cui una concorrente spara a zero sull’opinionista del GF Vip, ossia Wanda Nara. Solo quando era troppo tardi si è ricordata di avere il microfono acceso e infatti ha provato maldestramente di coprirlo come riporta Bitchyf, che pubblica anche i post apparsi su Twitter, ma ormai il danno era fatto. (Continua dopo la foto) Protagonista dello scivolone è stata ... caffeinamagazine

loredana_morbi : Troppe offese, troppa violenza messa a tacere solo Xche vip piu longevi! GRANDE FRATELLO DEVE CHIUDERE!!! #pm5… - blogtivvu : GF Vip, Valeria Marini vs Antonella Elia e Antonio Zequila - infoitcultura : Gf Vip, inquilini sotto accusa per le offese alla Marini e Zequila confessa: 'Con lei un flirt di gioventù' -