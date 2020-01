Flora Frate espulsa dal M5s: “È un esercito di silenti esecutori” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Flora Frate è stata espulsa dal M5s. La notizia è arrivata nella giornata del 31 gennaio e subito è stata commentata dalla diretta interessata. La deputata ha infatti comunicato la decisione del suo partito su tutti i suoi canali social. In particolar modo, la Frate ha scritto su Facebook: “Da poco mi è stata comunicata l’espulsione dal Movimento 5 Stelle. Proprio oggi. Ne prendo atto e mi spiace. Per loro, si intende. Devo al M5S un atto di fiducia nei miei confronti, che io ho provato a ricambiare portando nel Movimento proposte, contributi, argomenti, sensibilità. Ma questo, mi pare palese, non è servito ad essere considerata una risorsa; si preferisce, credo, un esercito di silenti esecutori”. Flora Frate espulsa dal M5s Parole molto amareggiate da parte di Frate, che vuole scrollarsi di dosso l’accusa di assenteismo. Proprio per questo l’ex deputata ... notizie

