Emma Marrone: “Junior Cally? L’arte deve essere libera” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo le polemiche che hanno investito Amadeus e Junior Calli alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Emma Marrone, di recente uscita dalla malattia, ha voluto dichiarare la sua opinione in merito. Emma Marrone e Junior Cally Al Festival di Sanremo 2020 sono scoppiate numerose polemiche: la prima riguarda Amadeus e la sua frase su Francesca Sofia Novello, scelta a suo avviso per la sua capacità “di stare un passo indietro a un grande uomo”. La seconda invece ha a che fare con un testo di Junior Cally giudicato sessista. Emma Marrone ha replicato alle critiche dichiarando che secondo lei l’arte “deve avere la libertà di esprimersi” mentre su Amadeus ha dichiarato: “Credo che sia stato frainteso. E lo direi anche se non fossi stata invitata. Amadeus non è un sessista o maschilista e non denigra le donne. Questa polemica sminuisce il dibattito: i ... notizie

