Coronavirus | primi due casi a Roma | si tratta dei turisti che alloggiavano all’hotel in

Anche in Italia a Roma, si sono verificati i primi due casi di Coronavirus. Si tratta di una coppia di turisti cinesi che si è sentita male mercoledì pomeriggio in un albergo in via Cavour. Arenderlo noto è il premerier Giuseppe Conte, e lo ha fatto attraverso una conferenza stampa a Palazzo Chigi. La coppia era ospite di un albergo nel centro della capitale, erano arrivati con un volo da Wuhan a Malpensa diversi giorni fa. (Continua…) I due facevano parte di un gruppetto formato da altre venti persone, ed è molto probabile che abbiano fatto delle fermate prima di arrivare all'albergo. Ci sono verifiche in corso sulle tappe fatte dal gruppo di turisti. La coppia di coniugi si sono sentiti male mercoledi 29 gennaio e sono subito stati soccorsi dai medici del 118, poco fa è stato reso noto che i due sono affetti da Coronavirus e sono i primi due casi in assoluto in

