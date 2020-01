Coronavirus, Barbara d’Urso: “Andate nei ristoranti cinesi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) In diretta a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso affronta il tema del Coronavirus. Di origine cinese, sta creando il panico in tutta Italia e la conduttrice ha voluto spiegare la situazione con i suoi inviati. Davanti alle telecamere ha mangiato un biscotto della fortuna e ha esortato i telespettatori a non abbandonare gli imprenditori cinesi. Il Coronavirus a Pomeriggio 5 Con i primi casi sul suolo italiano, la paura continua ad aumentare. L’emarginazione nei confronti dei cinesi e dei loro prodotti per paura del contagio sta mettendo in ginocchio le imprese orientali. I negozi e ristoranti cinesi sono quasi vuoti e Barbara d’Urso ha voluto fare il punto della situazione. Durante la trasmissione ha ripercorso i tragitto tra Milano, Parma e Roma della coppia cinese, ora ricoverata in ospedale a causa del Coronavirus. Panico e mascherine in Italia per il #Coronavirus, ... notizie

