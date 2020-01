Consigli Fantacalcio: un centrocampista e un attaccante (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella sessione invernale di calciomercato del 2020, in chiusura venerdì 31 gennaio alle 20, diversi club di Serie A hanno concluso trattative importanti sia in entrata che in uscita. Anche nel caso di squadre di seconda e terza fascia i trasferimenti hanno interessato calciatori potenzialmente molto influenti, tanto più in squadre in cui la qualità media della rosa non è altissima. Per i giocatori di Fantacalcio impegnati nelle aste di riparazione può essere essenziale cercare di trattare proprio questo tipo di calciatori anziché i casi più illustri. Innanzitutto perché la concorrenza per questi calciatori è generalmente meno agguerrita. E poi perché i tornei di Fantacalcio, così come i campionati, si vincono solitamente con le rose “lunghe”. Soltanto quelle offrono ai fantallenatori la possibilità di schierare alternative ai top player in caso di necessità. ... ilveggente

