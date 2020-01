Clizia Incorvaia furiosa con Antonella Elia: “Non darmi della cretina!” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Antonella Elia attaccata da Clizia Incorvaia: “Non dirmi che sono cretina” Stasera andrà in onda l’ottava puntata del GF Vip. E giusto poco fa nella casa più spiata dagli italiani c’è stato un incredibile scontro tra Clizia Incorvaia e Antonella Elia. Cos’è successo? L’ex moglie di Francesco Sarcina pare sia stata insultata dalla bionda showgirl per un gioco finito male: “Tu non devi darmi della cretina ok? Ti ho anche votato per metterti tra i preferiti…Stavo solo giocando con te…Tu certi appellativi non devi darli…Non sei una bambina di 2 anni e mezzo…” A quel punto Antonella Elia è sbottata, asserendo: “Veramente ti ho dato della scema…Comunque mi hai rotto…Non rompere…Sei solo una ragazzina…” Antonella Elia sbotta contro Clizia Incorvaia al GF Vip: ... lanostratv

