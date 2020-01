Amadeus fa il giardiniere e pianta una mimosa per omaggiare le donne - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli Amadeus ha imbracciato la vanga assieme al sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, per piantare una mimosa a La Vesca, come omaggio alla donna È stata una mattinata alternativa ed ecologica per il conduttore del destival di Sanremo, Amadeus, che assieme al sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri, si è concesso una pedalata sulla panoramica pista ciclabile del mare, per poi improvvisarsi giardiniere e piantare una mimosa. L'appuntamento era alle 10 in zona Sud est, dove il noto conduttore ha salutato una scolaresca, scattando selfie e firmando autografi, poi ha bevuto un caffè col primo cittadino ed è salito sulla bici, addobbata per l'occasione con i fiori di Sanremo. A quel punto sono partiti per una breve pedalata, fino a La Vesca, dove alla presenza di un folto gruppo di fan e amministratori comunali, hanno messo a dimora la mimosa: il primo dei ... ilgiornale

