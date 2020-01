Torino, scritta nazista “Sieg Heil” e svastica sulla casa della figlia di un partigiano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Torino, scritta nazista “Sieg Heil” e svastica sulla casa della figlia di un partigiano A Torino, nel quartiere Vanchiglia, due piccole etichette con la scritta “Sieg Heil”, il simbolo delle SS, e una svastica sono comparse sul campanello dell’appartamento di una donna iscritta all’Anpi e figlia di un partigiano. La signora ha sporto denuncia alla Digos, che sta indagando anche sulla scritta “Crepa sporca ebrea” tracciata con un pennarello nero sul muro del pianerottolo della signora Maria Bigliani, pensionata 65enne di origine ebraica. In provincia di Cuneo, a Mondovì, a pochi giorno dal Giorno della Memoria è comparsa sulla porta di casa del figlio di una deportata la scritta antisemita: “Juden hier” (Qui abita un ebreo). La frase “Sieg Heil” era utilizzata nei raduni di massa nella Germania nazista. Al grido di ... tpi

