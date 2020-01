Sollievo Suso: «Finalmente al Siviglia» – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Suso ha parlato ai canali ufficiali del Siviglia poche ore dopo l’arrivo in Andalusia: le parole dell’ex Milan Le prime immagini di Jesus Suso al Siviglia, il calciatore spagnolo ha lasciato l’Italia e il Milan dopo 5 stagioni con la formula del prestito con diritto, tramutabile in obbligo qualora il Siviglia raggiungesse la qualificazione in Champions, a 20 milioni di euro. «Sia il Milan che Monchi sapevano che il mio desiderio era venire qua. Questa era la mia volontà, ma sono state settimane davvero difficili». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

