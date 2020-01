Oroscopo Branko 30 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 30 gennaio annuncia novità imperdibili. Siete curiosi di scoprire la vostra attuale situazione astrologica? Ecco le previsioni dei pianeti e delle stelle per questa giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 30 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata ci sono agitazioni in famiglia, discussioni nel campo lavorativo e qualche imprevisto tecnico in viaggio, un disturbo nella salute. In amore siete dei vincenti. Toro – Preparatevi per lo studio e gli esami. Inoltre, questa giornata è ideale per mettere in moto nuove iniziative, ma il successo lo avrete quando la Luna transita nel vostro segno. Amore focoso. Gemelli – Luna in Ariete facilita tutte le questioni burocratiche e legali, ed è raggiante per le amicizie. Nel campo lavorativo cercate di stringere accordi e contratti. La doppia pressione Marte-Venere agisce sul vostro ... kontrokultura

KontroKulturaa : Oroscopo Branko 30 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni - - italiaserait : Oroscopo oggi Branko 30 gennaio 2020: la giornata secondo l’astrologo - infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi 29 gennaio 2020: le previsioni segno per segno -