Napoli, si ferma la Linea 1 della metro: servizio ripreso solo da Colli Aminei a Dante (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si è fermata poco prima delle 7 della Linea 1 della metropolitana di Napoli: lo ha comunicato l'Azienda Napoletana Mobilità. Il motivo sarebbe da addurre a "guasti tecnici". Il servizio lungo la tratta da Colli Aminei a Garibaldi è dunque sospeso, così come lo sono da quasi venti giorni le fermate di Piscinola, Chiaiano e Frullone, dopo l'incidente del 14 gennaio scorso. napoli.fanpage

