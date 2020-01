Interviene durante lite tra automobilisti: poliziotto accoltellato a Napoli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Interviene per sedere una lite successiva a un incidente stradale e viene accoltellato da uno dei due automobilisti. E’ quanto avvenuto sabato scorso, 25 gennaio, in via Montegrappa, nel quartiere Secondigliano a Napoli, dove un poliziotto libero dal servizio è intervenuto, qualificandosi, nel corso di una discussione conseguente ad un lieve sinistro stradale. Uno degli automobilisti, dopo aver apostrofato l’agente, si è allontanato per tornare poco più tardi armato di un coltello, con cui ha subito colpito più volte il poliziotto; ne è nata una colluttazione a seguito della quale l’aggressore si è dato alla fuga. Le immediate indagini del Commissariato Scampia hanno portato, la mattina seguente, all’individuazione e al fermo per tentato omicidio di S.S., 22enne napoletano, nella cui camera da letto è stato ... anteprima24

RedazioneTvcity : Poliziotto interviene durante lite per incidente stradale e viene aggredito con un coltello -… - francescoargon1 : @GiovaFortuna ieri telecronista rai durante inter fiorentina, qran mercato dell inter a gennaio presi moses,young ,… -