Insopportabile bug di Fossil Sport: le ultime dal team di sviluppo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Avete riscontrato anche voi dei problemi con il Fossil Sport? Tutto pare essere cominciato dal momento in cui lo smartwatch ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento. Una premessa, a questo punto, è d'obbligo: bisogna sapere che Wear OS si aggiorna per la maggior parte attraverso il Play Store, che però non escludono, anche se di rado, gli upgrade di sistema, di cui il più recente è stato Wear OS H (iterazione che ha conosciuto l'introduzione di Android 9 Pie, insieme ad alcune nuove opzione per la gestione dell'aspetto energetico). Fossil Sport ha ricevuto l'aggiornamento all'inizio di gennaio, cosa che ha un po' pesato sull'esperienza utente, e non in positivo. Come riportato da 'androidpolice.com', i bug riscontrati non sono stati pochi, tra cui quello piuttosto grave che causa lo spegnimento improvviso dell'indossabile quasi subito dopo la sua attivazione. Il disturbo, di per sé ... optimaitalia

