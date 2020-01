Il ragazzo del citofono a Salvini: “Mi hai rovinato la vita” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il giovane di diciassette anni, cercato da Salvini dal citofono, è accusato di essere uno spacciatore. Ora va all’ attacco. “Perchè un politico deve venire in periferia a fare questo? Mi ha rovinato la vita per sempre”. Ad avere avuto problemi con la giustizia sarebbe il fratello maggiore “Salvini al citofono? Mi ha rovinato la … L'articolo Il ragazzo del citofono a Salvini: “Mi hai rovinato la vita” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

corradoformigli : Chi c’è dietro al citofono? Questa è un’intervista importante. Racconta molto del rapporto fra propaganda politic… - HuffPostItalia : 'Salvini mi ha rovinato la vita in 5 minuti'. Il ragazzo del citofono a Piazzapulita - mattiafeltri : Per avere dagli amici sinceri garantisti (modalità: ironia) di @forza_italia una parola una in difesa del ragazzo t… -