Denuncia dal Codacons: Tiberio Timperi e la Rai nei guai (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Rai e un suo famoso conduttore, Tiberio Timperi, sono finiti nella bufera a seguito di una Denuncia del Codacons. Denuncia dal Codacons: l’episodio È la conseguenza di quanto accaduto nel corso della puntata del 25 gennaio di Mattina In Famiglia, lo storico programma di Rai Uno condotto da Monica Setta, insieme a Tiberio Timperi. Il padrone di casa stava parlando in diretta con un telespettatore, in collegamento telefonico dalla Calabria. In quell’occasione l’uomo, dovendo rispondere a una domanda che non sapeva, ha chiesto aiuto al pubblico nello studio romano. A quel punto, l’ex presentatore de La Vita in Diretta ha risposto così: “se non ti aiutiamo, andremo a fare i piloni della Salerno-Reggio Calabria”. Tale battuta è stata correlata da una mimica facciale evidente del conduttore. Il comportamento del conduttore non è piaciuto per niente ai ... notizie

