Coronavirus peggio della Sars: quali sono i sintomi da non sottovalutare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per fare il punto della situazione e capire cosa sta succedendo è necessario conoscere tutti i sintomi del virus. Mentre il numero dei contagi in Cina ha superato quello della Sars, sono cominciati i rimpatri dei cittadini stranieri che si trovano a Wuhan. Al momento il tasso di mortalità resta inferiore a quello del virus del 2002 proveniente sempre dalla Cina. Le ultimissime notizie parlano di più di seimila persone contagiate in tutto il mondo, con 132 morti in Cina. All’estero sono stati confermati più di 83 casi, tra cui 4 in Germania e 4 in Francia. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che sono state a Wuhan. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come elevato il rischio globale. La Cina sta attuando misure di sicurezza senza precedenti e la situazione è in repentino mutamento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – ... chenews

AndreeCucc : RT @AndreeCucc: #30gennaio Cosa è peggio tra: A) #coronavirus B) Salvini che sfrutta il coronavirus… - AndreeCucc : #30gennaio Cosa è peggio tra: A) #coronavirus B) Salvini che sfrutta il coro… - GreveBianconera : @NaDi_1075 @sharondeluca5 -